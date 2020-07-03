تعيين جان كاستيكس رئيساً للوزراء في فرنسا

2020/07/03 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، تعيين اليميني جان كاستيكس رئيساً للوزراء في فرنسا، بعد ساعات قليلة من تقديم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، كما أعلن قصر الإليزيه.وتواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة في تغيير يريده ماكرون الذي كان قد أعلن عن “فريق جديد” للسير في […]

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