ذي قار تسجل 118 اصابة جديدة و 51 حالة شفاء و 15 وفاة

2020/07/03 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الجمعة ، عن تسجيل 118 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 51 حالة شفاء و 15 وفاة .وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” عدد النماذج المفحوصة اليوم 275 نموذجا ، وان الاصابات المسجلة توزعت على سوق الشيوخ بواقع 46 […]

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