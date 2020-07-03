مطار المثنى ببغداد يحترق

2020/07/03 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر أمني عراقي، الجمعة، أن حريقا اندلع داخل مطار المثنى في العاصمة بغداد.وقال المصدر مساء اليوم الجمعة، أن الحريق نشب في منطقة تسودها الأشجار والأعشاب الواقعة خلف الحي السكني بداخل منطقة مطار المثنى في وسط العاصمة العراقية بغداد.وأضاف أن فرق الإنقاذ توجهت للسيطرة وإخماد النيران وإبعادها عن المطار والعمارات السكنية والأبنية القريبة.[…]

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