العراق يلوح بمواجهة تركيا اقتصاديا

2020/07/03 | 23:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح العراق، اليوم الجمعة، باللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري، بمواجهة تركيا وإجبارها على وقف هجماتها العسكرية لأراضيه.وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، إن العراق يضم مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق.وتوقع محللون مختصون بالشأن العراقي، أن الحكومة العراقية بدأت تفكر في اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي لإجبار […]

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