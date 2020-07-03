النقل: تسجيل هزة أرضية في السليمانية

2020/07/03 | 23:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة (3،5) في محافظة السليمانية.

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