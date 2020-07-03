استقالة مسؤول في “بوينغ” على خلفية مقال كتبه قبل ثلاثين عاماً

2020/07/03 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تقدّم مسؤول التواصل في شركة “بوينغ” الأميركية للصناعات الجوية نيل غولايتلي باستقالته من منصبه الخميس بسبب نص كتبه قبل أكثر من 30 عاماً عن دور المرأة في الجيش.وأوضحت الشركة في بيان أن مسؤول التواصل اتخذ قراره بالاستقالة إثر شكوى قدمها أحد الموظفين ولفت فيها “انتباه المجموعة”إلى مقال كتبه غولايتلي “عندما كان في الجيش العام […]

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