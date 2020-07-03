2020/07/03 | 23:33 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية بقوة ٣.٥ تضرب محافظة السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة ٣.٥ تضرب محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة ٣.٥ تضرب محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).