2020/07/03 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن لاعب بايرن ميونيخ الألماني، تياغو ألكانتارا، بات "قريبا جدا" من التوقيع لفريق ليفربول الإنجليزي.

ويبحث اللاعب البافاري عن خوض تحديات جديدة بعدما قضى 7 سنوات في الدوري الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين اللاعب البالغ من العمر 29 عاما ومسؤولي النادي الإنجليزي "متقدمة جدا"، مضيفة أنه "لم يتبق سوى الاتفاق على بعض التفاصيل المادية".

وتابعت "بايرن يطالب بـ35 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب الإسباني"، إلا أن إدارة "الريدز" لا ترغب في دفع المبلغ "دفعة واحدة".

ويقترح الفريق الفائز بـ"البريمرليغ" تخفيض سعر بيع ألكانتارا أو البحث عن صيغة مناسبة للدفع.

وينتهي عقد ألكانتارا مع بايرن الموسم المقبل، وتوج معه بلقب الدوري 7 مرات ولعب معه 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 قادما من برشلونة الإسباني.

ويحمل تياغو أيضا الجنسيتين البرازيلية والإيطالية، لكنه فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه رافينيا الذي لعب لمنتخب البرازيل.

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