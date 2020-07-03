هزة أرضية بقوة (3،5) تضرب محافظة السليمانية

2020/07/03 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانيةاعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 3.5 في السليمانية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت مساء اليوم الجمعة الموافق 3/7/2020 عند الساعة (9:34:21) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية، تبعد (36) كم غرب مدينة دربندخان".واضافت ان "قوة الهزة بلغت (3،5 ) درجة مئوية على مقياس رختر وتم الشعور بها من قبل المواطنين".ودعت الوزارة، "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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