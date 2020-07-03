نائب يدعو الكاظمي الى اتخاذ خطوة جريئة بشان اساءة الشرق الاوسط للسيد السيستاني

2020/07/03 | 23:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر النائب كاطع الركابي، الجمعة، تجاوز الإعلام السعودي على المرجعية العليا، داعيا إلى إتخاذ خطوة عملية جريئة تنسجم وحجم هذه الإساءة غير المبررة.وقال الركابي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “لقد أقدمت صحيفة ” الشرق الأوسط ” التابعة للمملكة العربية السعودية على الإساءة الى مقام المرجعية العليا أية الله السيد علي السيستاني من خلال […]

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