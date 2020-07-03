2020/07/03 | 23:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال المحلل السياسي احسان الشمري، ان الوفد الوزاري العراقي المتواجد في لبنان، تعرض لهجوم من قبل المتظاهرين اللبنانيين.وقال الشمري في تغريدة إنه “تعرض وفدنا الوزاري المتواجد في لبنان والمجتمع حالياً مع نظرائهم اللبنانيين الى هجوم المتظاهرين في لبنان بمطعم بابل في المريسه.” تعرض وفدنا الوزاري المتواجد في لبنان والمجتمع حالياً مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: متظاهرون يهاجمون الوفد العراقي الوزاري في لبنان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: متظاهرون يهاجمون الوفد العراقي الوزاري في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).