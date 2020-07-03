«لمنعها من التوغل في أراضيه».. العراق يعزّز نقاطه الحدودية مع تركيا

2020/07/03 | 23:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل #تركيا منذ أكثر من /20/ يوماً توغّلها في أراضي #إقليم_كردستان العراق، براً، وجواً عبر طائراتها، وذلك تحت ذريعة استهداف #حزب_العمال الكردستاني، دون أن تتوقّف حتى اللحظة.لكن الجديد، هو أن «القوات العراقية بدأت تعزّز…

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