الكشف عن اسماء المثقفين والفنانين العراقيين المصابين بكورونا

2020/07/03 | 23:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أجرى وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية لتفقد أحوال عدد من المثقفين والمبدعين والأكاديميين المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولمعرفة احتياجاتهم الصحية ومحاولة تأمين ما يلزم للحفاظ عليهم، كونهم يمثلون واجهة العراق المعرفية والثقافية.وذكر بيان للوزارة تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن ناظم “أتصل بكل من الفنان إحسان […]

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