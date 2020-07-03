2020/07/03 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح المحلل السياسي جمعة العطواني، اليوم الجمعة بان آل سعود يريدون الثأر من المرجعية الدينية بعد افشال مخططاتهم في العراق.وقال العطواني في حديث لقناة “العهد”: “ليس من الجديد او المستغرب تطاول النظام السعودي على الرموز الدينية في العراق” مبينا ان “النظام السعودي قائم على مذهب ابن تيمية والوهابية وهكذا إساءة هي من ديدنهم”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي: آل سعود يريدون الثأر من المرجعية الدينية بعد افشال مخططاتهم في العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي: آل سعود يريدون الثأر من المرجعية الدينية بعد افشال مخططاتهم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).