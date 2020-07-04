2020/07/04 | 00:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت محافظة السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).