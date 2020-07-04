2020/07/04 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القصف الايراني يمزق قطيعاً للأغنام داخل العراق للمرة الثالثة زاخو -الزمان عززت قوات عراقية وصلت من بغداد مواقع على طول الحدود مع تركيا، ورفعت العلم العراقي على طول الحدود مع الجارة التي تقوم بعمليات حربية عبر الحدود وذلك للمرة الاولى بعد ان اختفى العلم العراقي ما يقرب من عقدين ، وحل مكانه علم اقليم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقاط العسكرية العراقية تعود إلى الحدود مع تركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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