النقاط‭ ‬العسكرية‭ ‬العراقية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا

2020/07/04 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصف‭ ‬الايراني‭ ‬يمزق‭ ‬قطيعاً‭ ‬للأغنام‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة زاخو‭ -‬الزمان‭ ‬ عززت‭ ‬قوات‭ ‬عراقية‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬مواقع‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬ورفعت‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الجارة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬حربية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اختفى‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬،‭ ‬وحل‭ ‬مكانه‭ ‬علم‭ ‬اقليم‭ […]

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