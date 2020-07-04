سبعة أسباب لتفسير الوهم

2020/07/04 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كثر‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬السلاح‭ ‬غير‭ ‬المنضبط‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي،‭ ‬واختلف‭ ‬المفسّرون‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬منهم‭ ‬مَن‭ ‬ذهب‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬الحكومة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ضبطه،‭ ‬ومنهم‭ ‬مَنْ‭ ‬أنكر‭ ‬ذلك‭ ‬وفريق‭ ‬ثالث‭ ‬قال‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬خلاف‭ ‬أصلاً‭ ‬،وإنّما‭ ‬المشكلة‭ ‬بضعف‭ ‬لغة‭ ‬التنسيق‭ ‬والتحريض‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬اصحاب‭ ‬الحسد‭.‬وسمعنا‭ ‬مَنْ‭ ‬قال‭ ‬انّ‭ ‬السلاح‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬وضعه‭ ‬فهو‭ […]

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