2020/07/04 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ انفصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬وزرائه‭ ‬إدوار‭ ‬فيليب‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬لبدء‭ ‬تحول‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬الممتدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وعين‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬مثل‭ ‬فيليب‭ ‬ليحل‭ ‬محله‭.‬ وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬استقالة‭ ‬حكومة‭ ‬فيليب،‭ ‬عُيّن‭ ‬جان‭ ‬كاستيكس‭ ‬بديلاً‭ ‬عنه،‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية‭ ‬بلدة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يختار يمينياً من الصف الثاني ليواكب مابقي من ولايته) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يختار يمينياً من الصف الثاني ليواكب مابقي من ولايته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).