وفد وزاري رفيع من العراق يتعرض للاعتداء في لبنان

2020/07/04 | 01:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد تعرض وفد وزاري رفيع من العراق الى اعتداء في العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الجمعة خلال زيارة رسمية هناك.وذكر مصدر ، ان "الوفد الوزاري المتواجد في لبنان والمجتمع حالياً مع نظرائهم اللبنانيين في بيروت تعرضوا الى هجوم المتظاهرين في مطعم بابل في المريسة ببيروت".وأضاف ان "قوات الأمن اللبنانية تدخلوا لحماية الوفد الذي تم عزله في قاعة بالمطعم وفرض حراسة مشددة عليهم".من جانبها أكدت الداخلية اللبنانية انها فرضت حراسة مشددة على الوفد الزائر ولم يتعرض احد منهم لأذى".يذكر ان وفداً حكومياً رسمياً وصل أمس الخميس الى بيروت يضم كلاً من وزير النفط إحسان عبد الجبّار والزراعة محمد كريم الخفاجي وأجرى سلسلة من المباحثات مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.وبحث الجانبان عقد اتفاقية مشابهة لتبادل "النفط مقابل الغذاء" بين البلدين اللذان يمران بأزمة مالية خانقة غير مسبوقة.

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