معدل الربح و فائض القيمة حسب ماركس / 2-2 - حسين علوان حسين

2020/07/04 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين مثال توضيحي على الفرق في احتساب معدل الربح و فائض القيمة في المجلد الأول من رأس المال / الفصل التاسع : "نسبة فائض القيمة" ، و تحت عنوان "درجة استغلال قوة العمل" للجزء الأول ، يقدم ماركس مثالاً عملياً واضحاً على الفرق بين احتساب معدل الربح و فائض القيمة ، مستخدماً الليرة السترلينية الذهبية التي كانت شائعة في التداول آنذاك كمعادل للقيمة .



يقول ماركس [الاقواس لي] :"إن نسبة فائض القيمة هي ......





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