رد فعل غاضب من الشيخ حمودي على الاساءة التي تعرضت لها المرجعية العراقية

2020/07/04 | 01:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس مجلس الاسلامي الاعلى العراقي، الشيخ همام حمودي، على تطاول نظام ال سعود على المرجعية الدينية في العراق، مؤكدا ان "بعض انظمة المنطقة مازالت تعت...

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