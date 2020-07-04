البرازيل تقترب من عتبة الـ1.5 مليون إصابة بكورونا

2020/07/04 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه البرازيل نحو حاجز الـ1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، وذلك في وقت ترفع فيه مدن البلاد قيود العزل رغم تدهور الحالة الوبائية.

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