مكتبنا في بيروت: زيارة مرتقبة لوفد لبناني إلى بغداد

2020/07/04 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مكتب شبكة الاعلام العراقي لبنان امين ناصر، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوفد حكومي لبناني الى بغداد، فيما اكد ان الاحتجاجات التي رافقت تواجد الوفد العراقي في بيروت كانت ضد المسؤولين اللبنانيين.

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