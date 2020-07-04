مطالبة علماء الدين للحكومة العراقية باتخاذ موقف صریح تجاه الإساءة السعودية

2020/07/04 | 02:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر علماء الدين في العراق الاساءة السعودية الاخيرة على المرجعية الدينية، مطالبين للحكومة والبرلمان وجميع القوى السياسية العراقية بالدفاع عن المرجع...

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