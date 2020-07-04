اليابان تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

2020/07/04 | 03:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في أعلى زيادة يومية بالإصابات خلال شهرين.

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