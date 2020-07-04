2020/07/04 | 04:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت إحصائيات جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الإصابة بكورونا في أنحاء العالم تتجاوز 11 مليونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد الإصابة بكورونا في أنحاء العالم تتجاوز 11 مليونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).