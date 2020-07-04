ايران والعراق يبحثان بشان تعزيز التعاون الامني والدفاعي

2020/07/04 | 06:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الملحق العسكري في السفارة الايرانية ببغداد العميد مصطفى مراديان، رئيس لجنة الامن القومي والدفاع البرلمانية العراقية محمد رضا آل حيدر للبحث حول...

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