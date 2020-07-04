شاهد: هزتان ارضيتان تضربان السليمانية شمال العراق

2020/07/04 | 07:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزتان ارضيتان بفارق ساعة واحدة، محافظة السليمانية الواقعة شمال شرق العراق، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات او خسائر....

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