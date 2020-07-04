2020/07/04 | 07:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في وزارة الخارجية العراقية، ما حصل للوفد العراقي في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ان تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: متظاهرون يهاجمون وفدا عراقيا في لبنان.. والخارجية توضح) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: متظاهرون يهاجمون وفدا عراقيا في لبنان.. والخارجية توضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).