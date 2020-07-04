الجيش المالي: مقتل تسعة جنود في كمين في وسط البلاد

2020/07/04 | 07:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الخميس تسعة جنود ماليين في كمين استهدفهم خلال توجّههم إلى منطقة شهدت الأربعاء مجزرة بحق نحو ثلاثين قرويا في وسط البلاد، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش المالي.وقال الكولونيل دياران كوني إن الهجوم وقع عند مدخل غواري، إحدى القرى التي شهدت مجزرة نفّذها مسلّحون بحق مدنيين.وإستهدف الكمين قوة عسكرية تم إرسالها إلى […]

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