2020/07/04 | 08:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج الجمعة، محادثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس أركان الجيش ياشار غولار في العاصمة طرابلس.وقالت الحكومة، في بيانها، إنّ المحادثات التي حضرها وفد عسكري رفيع المستوى من الجانبين، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات عسكرية وأمنية جديدة بين رئيس حكومة الوفاق ووزير الدفاع التركي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات عسكرية وأمنية جديدة بين رئيس حكومة الوفاق ووزير الدفاع التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).