2020/07/04 | 08:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعة ترسل 8 آلاف لتر من الأوكسجين الطبي إلى ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 08:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة ترسل 8 آلاف لتر من الأوكسجين الطبي إلى ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة ترسل 8 آلاف لتر من الأوكسجين الطبي إلى ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).