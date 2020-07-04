التخطيط: إعادة النظر بتعليمات تشغيل الشباب

2020/07/04 | 08:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةشكلت وزارةُ التخطيط، اليوم السبت، لجنة لاعادة النظر بآليات المشروع الوطني لتشغيل الشباب.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ان "الوزارة وضمن سعيها لتطوير المشروع الوطني لتشغيل الشباب شكلت لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة وهي البنك المركزي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلون عن القطاع الخاص من اجل اعادة النظر بالاليات والتعليمات الخاصة بالمشروع الوطني لتشغيل الشباب وتطويرها لضمان تنفيذه بالشكل الامثل".واضاف، ان "اللجنة ستعمل على اصدار دليل استرشادي لتنفيذ العقود الخاصة بالمشروع بهدف رسم مسارات جديدة للمرحلة المقبلة والخروج بالصيغة النهائية له و بما يمكن شريحة الشباب من تنفيذ مشاريع مدرة للدخل ورفع مستواهم الاقتصادي".

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