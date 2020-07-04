كيم يعلن عن “نجاح باهر” لتعامل بلاده مع كورونا

2020/07/04 | 08:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بما وصفه بـ”النجاح الباهر” لبلاده في التعامل مع كوفيد 19، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وفي حديثه في اجتماع للمكتب السياسي، قال كيم إن البلاد “منعت انتشار الفيروس الخبيث وحافظت على وضع مستقر”.وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها وعزلت الآلاف منذ نهاية شهر يناير – كانون الثاني […]

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