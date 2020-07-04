الجواهري: اسعار النفط قد تصل الى الـ 55 دولار نهاية العام الجاري

2020/07/04 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد… رجح الخبير النفطي حمزة الجواهري، السبت، وصول اسعار النفط الى الـ 55 دولار للبرميل الواحد نهاية العام الجاري، مبينا ان العراق سيعيد اعتماده على اسعار النفط فور صعودها.وقال الجواهري في تصريح لـالمعلومة ان ” اسعار النفط ارتفعت بشكل تدريجي بعد الاتفاق الاخيرة وقد تصل في نهاية العام الى الـ 55 دولار”.ت واضاف […]

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