قال الله.. الدين المقلوب-بساطة 15- - لمى محمد

2020/07/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد وقال الله: "حرامٌ عليكم صمتكم..



كلكم من تراب وجعلتكم تعقلون، كيف تنسون روحي فيكم وتستسلمون؟".يحكى والحكايات كثيرة أنّ الدين انتشر في بلاد الشرق..



فبدأت المساجد ودور العبادة بالتحوّل إلى بيوت للمظلومين والفقراء..



نام الأطفال تحت سقف عالٍ..



وقال الله: أنّي سمعتُ دعاءكم، فسَّخرتُ لكم عبادي المؤمنين…أكل الجياع وناموا شبعى..



وقالت الملائكة: مالكم ليس لكم، بل لعباد الله فيه حق، و ......





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