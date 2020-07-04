هل توجد شفافية في عمل صندوق التقاعد العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعرف صندوق التقاعد بأنه عبارة عن مؤسسة مالية تعنى بجمع رسوم الزامية والتي هي عبارة عن استقطاعات شهرية من رواتب الموظفين وبنسبة محددة بحسب القانون بهدف توزيعها لاحقا على الموظفين المتقاعدين .



وبالنظر للكم الهائل من الأموال التي تحويها صناديق التقاعد تعمد اغلبها الى انواع عديدة من الاستثمارات في مجالات شتى وتستثمر في العديد من الشركات المدرجة في البورصة , وقد يكون الاستثمار داخل البلاد او خارجها ......





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