1- إذا كان الله يعلم .. فلماذا يسأل ؟! - ابراهيم الجندي

2020/07/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة الأولي : الأعراف 1 - 10تعريف : سورة الأعراف مكية ..



عدا الآيات من 163 حتى 170 مدنيّة ، تتناول ..



قصص الأنبياء منذ آدم وحتى نهاية الكون ، الأعراف ..



سور يفصل بين أهل النار وأهل الجنة(1) المص 1- المعنى : ( أنا الله أفصل) ، وقيل (أنا الله أعلم ) ، وقيل (أنا الله المصور) ، وقيل (أنا الله أصلح ) وقيل ( أنا الله امتحن ) ، وقيل ( أنا الله الملك ) وقيل ( اسم للسورة ) ، وقيل ......





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