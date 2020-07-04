إصابة فنانة كوردية بفيروس كورونا

2020/07/04 | 08:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيبت الفنانة الكوردية أوارا كركوكي بفيروس كورونا المستجد بحسب ما افاده مصدر مقرب منها اليوم السبت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الممثلة الكوردية المعروفة أوارا كركوكي خضعت للفحوصات الطبية في مدينة السليمانية وظهرت النتائج ايجابية اي انها حاملة للفيروس.

واضاف المصدر ان كركوكي فرضت على نفسها الحجر الصحي.

والفنانة اوارا كركوكي تبلغ من العمر 54 عاما تعمل في مجال الفن في اقليم كوردستان منذ قرابة ثلاثة عقود وشاركت في مسريحات كثيرة منها ما يتعلق بعمليات التي شنها النظام السابق ضد الكورد منها الانفال.

يشار الى ان الفنانة هي أول امرأة كوردية أختطات اكبر علم لأكوردستان في محافظة كركوك مع حملة استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في 25 ايلول من عام 2017.

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