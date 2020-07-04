الخارجية التركية: إدانة مصر عمليات جيشنا شمالي العراق كوميديا سوداء

2020/07/04 | 08:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت الخارجية التركية، اليوم السبت، إن إدانة مصر عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر" للجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، تعتبر "كوميديا سوداء".وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي: "بيان الإدانة الصادر عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، بحق عمليتي مخلب النمر ومخلب النسر، لقواتنا المسلحة ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق، والذي أوقع الظلم بحق مواطنينا والمواطنين العراقيين على حد سواء، واتهام البيان لدولتنا بأنها مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، غير مقبول".وأضاف: "إدانة العمليات التركية ضد الإرهاب، كوميديا سوداء".وأشار أقصوي إلى أن "مثل هذه التصريحات اللا مسؤولة لا تخدم الشعب العراقي كما زعمت، بل تندرج ضمن مساع تخدم أجندات منظمة "بي كا كا" الإرهابية الملطخة يديها بالدماء".وشدد على ضرورة "عدم التغافل عن أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تشكل تهديدا على استقرار وأمن ووحدة أراضي العراق".وكانت الخارجية المصرية أدانت أمس الجمعة استمرار الانتهاكات التركية للأراضي العراقية، معتبرة أنها تعمل ذلك متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية.وأكدت في بيان لها، أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار "مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارا من كون تركيا مصدرا رئيسا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة".

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