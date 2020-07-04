غرفة عمليات أربيل تبت في حظر التجوّل وتدرس جملة بدائل

2020/07/04 | 08:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من البدائل التي سيناقشها الاجتماع الإبقاء على إغلاق الأماكن التي تشهد ازدحاماً - صورة: كوردستان 24

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