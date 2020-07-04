ألمانيا.. تفكيك خلية نازية كانت تخطط لهجوم على مسجد

2020/07/04 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية في 3 ولايات شرقي البلاد، لإحباط مخططات لتنظيم نازي جديد يسمى "القوى الحرة بريغنيتس"

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