2020/07/04 | 08:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف دولة القانون يستنكر ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط السعودية من أساءة متعمدة وتجاوز سافر أستهدف شخص السيد السيستاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 08:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف دولة القانون يستنكر ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط السعودية من أساءة متعمدة وتجاوز سافر أستهدف شخص السيد السيستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف دولة القانون يستنكر ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط السعودية من أساءة متعمدة وتجاوز سافر أستهدف شخص السيد السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).