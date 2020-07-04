ريال مدريد يخسر نجمه في مواجهة اتلتيكو بلباو

2020/07/04 | 08:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الجمعة، عن نية زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، استبعاد لاعبه من مواجهة مضيفه أتلتيك بيلباو، الأحد المقبل، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليجا.ويتعلق الأمر بالمدافع الدولي الفرنسي، رافائيل فاران، الذي تعرض لإصابة في الرأس، خلال مواجهة خيتافي الأخيرة أمس (1-0)، وغاب عن مران […]

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