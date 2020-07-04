2020/07/04 | 09:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان يوم السبت زيادة انتاج بالطاقة الوطنية بمعدل 180 ميغاواط في المحطة الغازية التي تعمل في محافظة اربيل والمحطتين الكهرومائيتين في دوكان ودربديخان في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان انتاج الطاقة الكهربائية في محطة اربيل الغازية ازدادت بمعدل 100 ميغاواط ، وهذا بعد دعم مجلس الوزراء و وزارة المالية والاقتصاد لوزارة كهرباء في تاريخ 4/6/2020 بمبلغ قدره 25 مليون دولار والتي صُرفت لشركة (الماس) والتي بدورها خفضت ما معدله 700 ميغاواط من الانتاج ضمن اصلاح الوحدات والمحطات الغازية".

وتابع البيان ان وزارة الكهرباء وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والموارد المائية تمكنت من رفع قدرة الانتاج في سدي دوكان ودربنديخان بمعدل 80 ميغاواط، مشيرا الى انه وبهذا فقد تم رفد منظومة الكهرباء الوطنية بـ 180 ميغاواط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان يرفد الكهرباء الوطنية بـ180 ميغاواط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان يرفد الكهرباء الوطنية بـ180 ميغاواط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).