مع حلول تموز.. اختفاء اخطر العقارب المميتة في ديالى

2020/07/04 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم السبت، اختفاء اخطر العقارب المميتة في ناحية حدودية شرق المحافظة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي ،ان” العقارب المسماة بالجرار وهي الاكثر خطورة على حياة المدنيين كونها لدغاتها قاتلة اختفت بشكل لافت خلال موسم الصيف رغم دخولنا في شهر تموز بشكل غير معهود قياسا ببقية السنوات […]

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