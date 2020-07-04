2020/07/04 | 09:53 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل منتسب بالشرطة داخل منزله جنوب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 09:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل منتسب بالشرطة داخل منزله جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل منتسب بالشرطة داخل منزله جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).