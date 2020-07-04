2020/07/04 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو في الاقتصاد النيابية يقدم ثمانية مقترحات إلى الحكومة تتعلق بالمنافذ الحدودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 09:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو في الاقتصاد النيابية يقدم ثمانية مقترحات إلى الحكومة تتعلق بالمنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو في الاقتصاد النيابية يقدم ثمانية مقترحات إلى الحكومة تتعلق بالمنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).