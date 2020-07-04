وزارة التخطيط: تشكيل لجنة لاعادة النظر بآليات “المشروع الوطني لتشغيل الشباب”

2020/07/04 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت وزارةُ التخطيط لجنة لاعادة النظر في آليات “المشروع الوطني لتشغيل الشباب”، في وقت اكدت محافظة بغداد توفير قطعة ارض بمساحة 200 دونم في مدينة النهروان مخصصة لتنفيذ المشاريع. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح ان “الوزارة وضمن سعيها لتطوير المشروع الوطني لتشغيل الشباب شكلت لجنة مكونة من الجهات ذات […]

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