توقعات بطقس ساخن اليوم ودرجات الحرارة تصل إلى 49 مئوية

2020/07/04 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

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بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 3.5 في السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي س

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الطبابة التابعة لهيأة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الموقف اليومي لنقل المتوفين بفيروس كورونا من محافظات البلاد إلى مثواهم الأخير في مقبرة النجف الجديدة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه،

بغداد اليوم- بغداد

دعت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، فاطمة عباس الموسوي، الجمعة، بانزال اقصى العقوبات بحق مرتكب جريمة احراق الاطفال في كربلاء.

وقالت الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تستنكر الجريمة المروعة التي قام بها احد الابا

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